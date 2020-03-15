В горсовете Херсона установили ограничительные меры

Новости Украины:В связи с угрозой коронавируса в Херсонском горсовете ввели ограничительные меры.

Для предотвращения распространения коронавируса Херсонский горсовет ввел ограничительные меры - в частности, относительно присутствия на сессиях городского совета и заседаниях исполкома.

Соответствующее распоряжение городского головы Владимира Миколаенко обнародовано на сайте городского совета.

«Секретарю городского совета, управляющему делами исполнительного комитета городского совета до улучшения эпидемической ситуации ограничить присутствие: на пленарных заседаниях сессий Херсонского городского совета – депутатами Херсонского городского совета, руководителями и работниками исполнительных органов городского совета, руководителями районных в городе Херсоне советов, представителями средств массовой информации», - говорится в документе.

Присутствие на заседаниях исполнительного комитета горсовета ограничивается его членами, руководителями и сотрудниками исполнительных органов горсовета, руководителями коммунальных предприятий – докладчиками по вопросам повестки дня, а также представителями СМИ.

Также ограничивается проведение совещаний, конкурсов и других мероприятий, которые предусматривают присутствие более 15-20 человек.

В то же время проведение массовых мероприятий в помещениях административного здания Херсонского городского совета запрещается.