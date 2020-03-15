В Киеве появились миниатюрные бронзовые гиды (Видео)

Новости Украины:В столице можно найти 24 миниатюрные бронзовые туристические скульптуры.

Пока в столице ограничено проведение массовых мероприятий из-за карантина, предлагаем видеопрогулку улицам города.

Гидами в этом путешествии стали 24 миниатюрные скульптуры, установленные преимущественно в центре Киева в рамках проекта "Шукай!". Они посвящены различным символам города, узнать о которых помогают QR-коды, установленные на табличках рядом. Кроме того, каждая имеет свою примету-легенду.

Новые фигурки устанавливаются в течение двух последних лет. В этом году, по словам автора проекта Юлии Бевзенко, должны появиться еще не менее 5 новых скульптур.

"Благодаря этим бронзовым минискульптуркам киевляне получают новый смысл для прогулок по Киеву - без экскурсоводов, просто в одиночестве", – говорит Бевзенко.

Укринформ решил проверить, легко ли найти все фигурки-артефакты, и отправился в путешествие по улицам Киева.