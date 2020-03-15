На Донбассе сегодня на КПВВ застряли около 280 автомобилей

Новости Украины:В Украине на Донбассе сегодня в пробке на КПВВ застряли около 280 автомобилей.

Сегодня утром на Донбассе в КПВВ на въезд и выезд находилось 280 автомобилей, передает ГПСУ.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/40; "Марьинка" - 70/0; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 40/40", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера пассажиро-транспортный поток, по сравнению с предыдущими сутками, увеличился.

В общем через КПВВ последовало 61,5 тысячи человек и 6,4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 14200 человек и 1480 транспортных средств; "Марьинка" - 12295 человек и 1850 транспортных средств; "Новотроицкое" - 12290 человек и 2090 транспортных средств; "Гнутово" - 5140 человек и 1075 транспортных средств; "Станица Луганская" - 17595 человек.