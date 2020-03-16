Все избирательные участки в 179-м округе закрылись вовремя

Новости Украины:На избирательных участках 179 округа грубых нарушений общественного порядка не было.

Все 189 избирательных участков округа №179 в Харьковской области, где проходили довыборы в Верховную Раду, закрылись вовремя.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Все 189 избирательных участков в Харьковской области закрылись вовремя. Грубых нарушений общественного порядка допущено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.

"11 обращений касались выявления агитационных листовок на территории Лозовского, Красноградского и Кегичевского районов. Также в полицию позвонила женщина и выразила недовольство тем, что избирательные участки работают во время карантина", - отметили в полиции.

Все сообщения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции, проводится проверка.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области.

В округе на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер. В ноябре 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Кучера председателем Харьковской ОГА.