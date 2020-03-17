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СБУ опровергла информацию о том, что над Киевом распыляют химикаты

СБУ опровергла информацию о том, что над Киевом распыляют химикаты
06:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В СБУ призывают взвешенно относиться к любой непроверенной информации.

Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, будто над Киевом распыляют химикаты для дезинфекции. Об этом говорится на странице СБУ в Facebook.

"В последнее время киберспециалисты Службы безопасности Украины фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине. Свежий пример – слухи о якобы ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции. "Советуют" закрывать балконы и не находиться на улицах с 23.00 до 5.00", - говорится в сообщении.

В СБУ призывают взвешенно относиться к любой непроверенной информации: "Ведь мы прекрасно понимаем, с какой целью в социальных сетях публикуют подобную чушь".

В связи с этим спецслужба рекомендует пользоваться официальными источниками актуальной информации.

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Как сообщалось, 16 марта в социальных сетях начала распространяться информация, будто бы ночью над Киевом с вертолетов собираются распылять химикаты для дезинфекции против коронавируса.

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Киев, СБУ, Информация, Коронавирус, Фэйк, Распыление химикатов.
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