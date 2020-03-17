Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами

В Одесском регионе из-за угрозы коронавируса с 18 марта прекращается транспортное сообщение между населенными пунктами.
Об этом сегодня на брифинге заявил начальник управления транспортно-информационной инфраструктуры Одесской областной государственной администрации Андрей Орехов.
По его словам, с полудня среды прекращается абсолютно все транспортное сообщение - регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров электричками и автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном сообщении.
Данное ограничение, по словам чиновника, действует до 3 апреля. Исключение составят легковые автомобили.
Как отметил Орехов, владельцам автостанций выдано предписание о запрете допуска на территорию станций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. Также запрещена реализация билетов.
Аналогичные ограничения (продажа билетов и пр.) также касается железнодорожных станций.
"Завтра с 12.00 сотрудники управления совместно с полицией будут проверять, как исполняется распоряжение", - сказал Орехов.
Журналистов интересовал вопрос, каким образом будет решена проблема доставки жителей районов области на работу - в Одессу, где трудоустроены тысячи людей, в частности, большое количество медицинских работников.
Орехов сказал, что данная проблема сейчас решается. В частности, чиновники обратились в правоохранительные органы, чтобы правильно организовать доставку людей в областной центр.
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