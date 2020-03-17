Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами

Новости Украины:В Одесском регионе завтра прекращается абсолютно все транспортное сообщение.

В Одесском регионе из-за угрозы коронавируса с 18 марта прекращается транспортное сообщение между населенными пунктами.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник управления транспортно-информационной инфраструктуры Одесской областной государственной администрации Андрей Орехов.

По его словам, с полудня среды прекращается абсолютно все транспортное сообщение - регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров электричками и автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном сообщении.

Данное ограничение, по словам чиновника, действует до 3 апреля. Исключение составят легковые автомобили.

Как отметил Орехов, владельцам автостанций выдано предписание о запрете допуска на территорию станций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. Также запрещена реализация билетов.

Аналогичные ограничения (продажа билетов и пр.) также касается железнодорожных станций.

"Завтра с 12.00 сотрудники управления совместно с полицией будут проверять, как исполняется распоряжение", - сказал Орехов.

Журналистов интересовал вопрос, каким образом будет решена проблема доставки жителей районов области на работу - в Одессу, где трудоустроены тысячи людей, в частности, большое количество медицинских работников.

Орехов сказал, что данная проблема сейчас решается. В частности, чиновники обратились в правоохранительные органы, чтобы правильно организовать доставку людей в областной центр.

Напомним: