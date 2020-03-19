В Херсоне бригаду "скорой" поместили на карантин из-за подозрения на коронавирус

Новости Украины:В Херсоне семья скрыла от медиков о своем пребывании за границей, теперь вся бригада врачей находится на карантине.

В Херсоне семья при вызове скорой помощи скрыла информацию о недавнем возвращении из заграницы, из-за чего бригаду врачей поместили на 14 дней на карантин. Об этом главный врач области Виктор Короленко написал на своей странице в Facebook.

"Вчера, в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера о своем недавнем пребывании за границей. Поэтому на вызов "скорая" выехала без средств повышенной защиты", - сказано в сообщении.

Теперь, как отмечает Короленко, бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней.

Короленко призвал жителей Херсона быть честными и ответственными, а также напомнил, что в Украине действует закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции, который предусматривает административную и криминальную ответственность.

Напомним: