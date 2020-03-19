В Херсоне бригаду "скорой" поместили на карантин из-за подозрения на коронавирус

В Херсоне семья при вызове скорой помощи скрыла информацию о недавнем возвращении из заграницы, из-за чего бригаду врачей поместили на 14 дней на карантин. Об этом главный врач области Виктор Короленко написал на своей странице в Facebook.
"Вчера, в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера о своем недавнем пребывании за границей. Поэтому на вызов "скорая" выехала без средств повышенной защиты", - сказано в сообщении.
Теперь, как отмечает Короленко, бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней.
Короленко призвал жителей Херсона быть честными и ответственными, а также напомнил, что в Украине действует закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции, который предусматривает административную и криминальную ответственность.
Напомним:
В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2).
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.