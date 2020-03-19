В Одессе люди блокировали работу общественного транспорта из-за карантина

В патрульную полицию Одесской области сегодня поступили сообщения о блокировании работы общественного транспорта из-за карантинных ограничений.
Об этом сообщила начальник пресс-службы управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.
"Несколько случаев поступало сегодня на линию 102, но во время выезда на место эта информация не подтверждалась. В одном из случаев заявитель, который сообщил на линию 102, на звонки патрульных не отвечал, то есть подтверждения не было. Но из этих материалов, фото, которые мы видим - действительно, были конфликты, но это были конфликты из-за нарушения со стороны пассажиров. По перевозчикам - то к ним вопросов нет, потому что нарушения со стороны перевозчиков в общественном транспорте не были обнаружены", - сказала Алла Марченко.
Она отметила, что сейчас маршрутный транспорт работает.
"Потому что я только что контролировала эту ситуацию и снова звонила командирам - транспорт движется, контроль есть. Но еще раз напомню, что цель - это не выявить нарушителя и его оштрафовать - это предупреждение, профилактика, превентивная работа с населением и водителями", - добавила Алла Марченко.
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