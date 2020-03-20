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Пятница, 20.03.2020

В Одессе задержали вооруженную банду, ограбившую инкассаторов (Видео)

Правоохранители задержали в Одессе организованную преступную группу, совершившую разбойное нападение на автомобиль инкассаторов в 2018 году. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции. Как сообщается, в банду входили пятеро мужчин в возрасте от 35-ти до 43-х годов. При этом отмечается, что их обезвредили во время подготовки ограбления банка. "В ходе задержания подозреваемые пытались скрыться. Обладая информацией о наличии у злоумышленников огнестрельного оружия, спецназовцы для остановки их машины применили табельное оружие", — говорится в сообщении. Во время погони грабители совершили несколько ДТП, однако в итоге их автомобиль удалось заблокировать. В ходе обысков у задержанных изъяли поддельные документы, в частности, удостоверения сотрудников ФСБ РФ, а также устройства поиска GSM-сигнала, камуфляжную одежду и огнестрельное оружие. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
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11:06 Сегодня Телеграф
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