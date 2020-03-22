В Украине продавали "липовые" тесты на коронавирус

Новости Украины:Киберполиция разоблачила жителя Ирпеня, который занимался продажей несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса.

Полицейские пресекли противоправную деятельность злоумышленника, осуществлявшего продажу несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса.

Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины

Установлено, что 38-летний житель Ирпеня, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одной из общин. Цена одного такого теста составляла 750 гривен. Изъято около 300 единиц товара.

"По информации Минздрава Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. В Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19,"- говорится в сообщении.

На мужчину составлен админпротокол по ст. 164 КУоАП (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).

По решению суда, мужчина обязан уплатить 17 500 гривен штрафа.