На Донбассе сегодня тихо

Новости Украины:В зоне ООС с начала суток сохраняется режим "тишины".

Российские оккупационные войска состоянию на 12.00 не открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала текущих суток, 23 марта, по имеющейся по состоянию на 12.00 информацией, российско-оккупационные войска огонь на линии боевого столкновения не открывали", - сообщил спикер.

Как сообщалось, 22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.