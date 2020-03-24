Вместе мы - великая сила: в Киеве жители жилого комплекса исполнили гимн (Видео)

Пока во всем мире продолжается карантин, связанный с эпидемией коронавирус, из разных уголков планеты публикуют видео, как жители больших городов поют со своих баалконов. На этот раз эстафету перехватил и Киев, где в одном из жилых комплексе исполнили гимн. Видео с исполнением гимна в украинской столице в своем ютуб-канале опубликовал пользователь Денис Станиславский. На опубликованном видео заметно, что из окон домов жилого комплекса высовываются люди, которые присоединяются к флешмобу. Слышно несколько голосов, и сколько именно человек приняли участие в таком исполнении гимна - непонятно. В конце видео автор ролика отмечает: "Вместе мы - большая сила".