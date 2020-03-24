Скачать
Вторник, 24.03.2020

Рыбаки в Черном море пытались скрыться от пограничников (Видео)

У берегов Одесской области рыбаки пытались скрыться от пограничников. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. "В районе Одесской банки Черного моря, пограничники обнаружили маломерную цель. Но разрешение на выход в этот район ни одно маломерное плавсредство не получало", - отмечается в сообщении. Так, когда катера береговой охраны вышли на курс перехвата цели и включили сирены, судно рыбаков увеличило скорость. Кроме того, рыбаки без разрешения и надлежащего оформления, пересекли государственную границу.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Пограничники, Черное море, Одесская область, ГПСУ.
13:14 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь