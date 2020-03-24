Рыбаки в Черном море пытались скрыться от пограничников (Видео)

У берегов Одесской области рыбаки пытались скрыться от пограничников. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. "В районе Одесской банки Черного моря, пограничники обнаружили маломерную цель. Но разрешение на выход в этот район ни одно маломерное плавсредство не получало", - отмечается в сообщении. Так, когда катера береговой охраны вышли на курс перехвата цели и включили сирены, судно рыбаков увеличило скорость. Кроме того, рыбаки без разрешения и надлежащего оформления, пересекли государственную границу.