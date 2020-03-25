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Кличко уволил директора КП "Киевтранспарксервис"

Кличко уволил директора КП "Киевтранспарксервис"
11:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко уволил Александра Нимаса с должности директора КП "Киевтранспарксервис", которое отвечает за парковки в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности директора КП "Киевтранспарксервис" Александра Нимаса.

Соответствующее распоряжение городского головы №169 от 20 марта 2020 года размещено на сайте Киевской горгосадминистрации.

Согласно документу, Нимас был уволен по собственному желанию. Исполняющей обязанности директора КП "Киевтранспарксервис" назначена заместитель директора по юридическим вопросам предприятия Татьяна Ларина.

Нимас занимал должность директора КП с 13 ноября 2018 года. Он был назначен на эту должность по протекции замглавы КГГА Дмитрия Давтяна (уволен 29 ноября 2019 года). По протекции Давтяна также был назначен на пост директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" был назначен Михаил Харнам, уволенный 19 марта мэром.

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Виталий Кличко, Киев, Киевтранспарксервис, Александр Нимас.
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