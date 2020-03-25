Еще один город вводит режим чрезвычайной ситуации

Новости Украины:Коронавирус уже в Запорожье, поэтому по решению исполкома вводят чрезвычайную ситуацию в городе.

В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк.

Он отметил, что инфицирование четырех человек подтвердили тесты, которые были получены вчера.

"Все четверо заболевших недавно вернулись из-за рубежа, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", – отметил городской голова. Он подчеркнул, что поскольку коронавирус уже в Запорожье, сегодня с 14:00 по решению исполкома в городе вводится чрезвычайная ситуация.

"Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только по крайней необходимости! Больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Напомню, сегодня на сессии мы выделим еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов", – говорится в сообщении.

Отметим, что по данным Минздрава на 10:00, в Запорожской области было зарегистрировано 2 случая инфицирования коронавирусом COVID-19

По состоянию на 7:00 утра 25 марта коронавирус подтвержден в 113 украинцев в 13 областях страны и городе Киеве. Среди этих случаев четыре летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.