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Среда, 25.03.2020
Карантин в Киеве: Кличко просит Кабмин обеспечить контроль за ценами
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Карантин в Киеве: Кличко просит Кабмин обеспечить контроль за ценами

Карантин в Киеве: Кличко просит Кабмин обеспечить контроль за ценами
12:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:Власти Киева на время карантина в Украине просят правительство проконтролировать цены на лекарства и продукты питания.

Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой обеспечить контроль за ценами на продукты питания и медикаменты.

"Я направил обращение в Кабмин – обеспечить контроль за ценами на лекарственные средства, товар медицинского назначения и социально значимые товары", - сказал Кличко в видеообращении в среду.

Он напомнил, что согласно принятому парламентом закону у правительства есть такая компетенция. "Правительство должно предпринять все меры для недопущения в столице и в Украине поднятия цен на товары субъектами хозяйствования", - отметил мэр столицы.

По его словам, речь идет о следующем перечне продуктов питания: соль, сахар, мука, чай, масло сливочное и подсолнечное, гречка, рис, макаронные изделия, питьевая вода, консервы длительного хранения. Также контроль цен должен быть установлен на товары, которые пользуются наибольшим спросом у людей.

Более жесткие меры: Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд

Мэр призвал МВД выявлять нарушителей карантина, составлять протоколы и штрафовать.

Как сообщалось, у Украине по состоянию на 10:00 25 марта подтверждено 113 случав Covid-19, в том числе один в Волынской области, подтвержденный за минувшие сутки.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 25 марта превысило 423 тыс., из них более 290 тыс. — активные.

Напомним: 

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Киеве.
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