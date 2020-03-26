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Четверг, 26.03.2020

Выкачивали газ: ракетный катер РФ обнаружили в морской экономической зоне Украины (Видео)

Морская охрана вместе с пограничниками обнаружили в районах газовых месторождений в исключительной морской экономической зоне Украины самоподъемные буровые установки "Украина", переименованные оккупантами в "Крым-1" и "Таврида", с российскими флагами и патрулем ракетного катера ЧФ РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ. На запрос корабля морской охраны о цели пребывания военного корабля в украинских водах, тот заявил, что осуществляет охрану экономической деятельности России и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили. "Морская охрана продолжает фиксацию и сбор информации относительно осуществления незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава ЧФ РФ", – говорится в сообщении. Пограничники отмечают, что собранные материалы с 2014 года уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, признающее, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий.
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Газ, Россия, ГПСУ, Российский ракетный катер.
14:37 Сегодня Телеграф
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