Выкачивали газ: ракетный катер РФ обнаружили в морской экономической зоне Украины (Видео)

Морская охрана вместе с пограничниками обнаружили в районах газовых месторождений в исключительной морской экономической зоне Украины самоподъемные буровые установки "Украина", переименованные оккупантами в "Крым-1" и "Таврида", с российскими флагами и патрулем ракетного катера ЧФ РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ. На запрос корабля морской охраны о цели пребывания военного корабля в украинских водах, тот заявил, что осуществляет охрану экономической деятельности России и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили. "Морская охрана продолжает фиксацию и сбор информации относительно осуществления незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава ЧФ РФ", – говорится в сообщении. Пограничники отмечают, что собранные материалы с 2014 года уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, признающее, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий.