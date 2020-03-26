Карантинные меры: Кабмин ограничил посещение городов-спутников АЭС

Правительство с 26 марта по 24 апреля 2020 года ограничило въезд и выезд на территорию городов-спутников АЭС.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 240 "О предотвращении распространения на атомных электростанциях Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co-V-2".
"Установить с 26 марта по 24 апреля 2020 года на всей территории атомных электростанций государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и городов-спутников, в которых проживает и размещается персонал атомных электростанций, карантин, запретив привлечение к работам персонала с признаками респираторных заболеваний и проведение всех массовых мероприятий и ограничив въезд населения в города-спутники и выезд из них", - говорится в постановлении.
Также поручено Запорожской, Николаевской, Ривненской, Хмельницкой областным государственным администрациям, ГП НАЭК "Энергоатом" вместе с соответствующими органами местного самоуправления обеспечить организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления и представление ежедневно Министерству энергетики и защиты окружающей среды информации об осуществлении мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусм SARS-CoV-2, для ее обобщения, направления Министерству здравоохранения и информирования Кабинета министров Украины.
Кроме того, государственному предприятию "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" поручено принять дополнительные меры по своевременному и полному проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий и установлению усиленного санитарно-пропускного режима для всего персонала атомных электростанций.
"Такие меры помогут не только защитить работников, но и обеспечить стабильное электроснабжение для людей, которые находятся дома во время карантина и работают дистанционно", - считают в правительстве.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.