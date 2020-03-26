Карантинные меры: Кабмин ограничил посещение городов-спутников АЭС

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине власти ограничили посещение городов-спутников АЭС.

Правительство с 26 марта по 24 апреля 2020 года ограничило въезд и выезд на территорию городов-спутников АЭС.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 240 "О предотвращении распространения на атомных электростанциях Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co-V-2".

"Установить с 26 марта по 24 апреля 2020 года на всей территории атомных электростанций государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и городов-спутников, в которых проживает и размещается персонал атомных электростанций, карантин, запретив привлечение к работам персонала с признаками респираторных заболеваний и проведение всех массовых мероприятий и ограничив въезд населения в города-спутники и выезд из них", - говорится в постановлении.

Также поручено Запорожской, Николаевской, Ривненской, Хмельницкой областным государственным администрациям, ГП НАЭК "Энергоатом" вместе с соответствующими органами местного самоуправления обеспечить организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления и представление ежедневно Министерству энергетики и защиты окружающей среды информации об осуществлении мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусм SARS-CoV-2, для ее обобщения, направления Министерству здравоохранения и информирования Кабинета министров Украины.

Кроме того, государственному предприятию "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" поручено принять дополнительные меры по своевременному и полному проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий и установлению усиленного санитарно-пропускного режима для всего персонала атомных электростанций.

"Такие меры помогут не только защитить работников, но и обеспечить стабильное электроснабжение для людей, которые находятся дома во время карантина и работают дистанционно", - считают в правительстве.

Напомним: