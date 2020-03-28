В Киеве модернизировали систему оказания медпомощи при пневмонии

Новости Украины:В Киеве больные пневмонией смогут оказывать усовершенствованную систему медицинской помощи.

В столице усовершенствована система оказания медицинской помощи больным с пневмонией.

Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения города Киева Валентина Гинзбург, сообщает КГГА в Facebook.

По ее словам, этот шаг направлен на упорядочение госпитализации таких больных.

"Обычно лечение пневмонии осуществлялось в любой больнице в терапевтическом или пульмонологическом отделениях, где находятся и другие категории пациентов, в частности, хронические больные. Учитывая, что рост случаев этого заболевания происходит в периоды вспышки гриппа, а также, что коронавирусная инфекция в основном поражает легкие, было принято решение ограничить круг медицинских учреждений, которые будут принимать больных с пневмонией", - пояснила Гинзбург.

Она сообщила, что при определении этих больниц прежде всего учитывались наличие достаточного кадрового потенциала и соответствующего оборудования и оборудования, которое способно спасти жизнь в случае тяжелого течения болезни. Всем этим требованиям отвечают Киевские городские клинические больницы №№ 1, 3, 5, 6 и 8.

Также Департаментом здравоохранения предусмотрена возможность консультирования больных пневмонией, находящихся в этих учреждениях, врач-инфекционист из Александровской клинической больницы г. Киева и Киевской городской клинической больницы № 4. Кроме того, пациентам (прежде всего, с тяжелыми формами пневмоний) начнут делать ПЦР-тестирование на коронавирус.

"Такие меры дают нам возможность, во-первых, усилить контроль над лечением пациентов с пневмонией. Во-вторых, обезопасить хронических больных, например, сахарным диабетом, гастроэнтерологической патологией - от пребывания рядом с человеком, который потенциально может оказаться инфицированным. И, в-третьих, снизить риск заболевания для врачей, проявлять особую настороженность и использовать усиленные средства защиты, проводя лечение этой категории больных", - констатировала Гинзбург.