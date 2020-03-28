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Суббота, 28.03.2020

Как украинцы возвращались домой: тысячи пришли пешком к границе (Видео)

27 марта  на некоторых пунктах пропуска на границе с Евросоюзом значительно возросло количество украинцев, которые прибыли без собственного транспорта, пешком. Об этом сообщает Госпогранслужба. Отмечается, что это затрудняет пересечение ими границы, поскольку пешее сообщение сейчас не осуществляется. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий в пунктах пропуска сопредельных стран скопились люди. В Госпогранслужбе пишут, что связались с органами местной власти и ГСЧС, чтобы обеспечить транспорт для их перевозки. Пограничники привлекли дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля. В ГПСУ подчеркнули, что процедуры пограничного контроля будут проводиться с учетом современных угроз. На границе не могут ускорить пропуск, снижая качество контрольно-профилактических мероприятий.
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Пограничники, Евросоюз, Граница, ГПСУ.
10:23 Сегодня Телеграф
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