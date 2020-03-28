Карантинная самоизоляция: На границе с РФ обнаружили двух нарушителей

Пограничники в Луганской и Сумской областях обнаружили двух нарушителей карантинных обязательств.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Вчера в Луганской и Сумской областях сотрудники Госпогранслужбы обнаружили двух человек, которые нарушили карантинные обязательства", - говорится в сообщении.
Так, в один из пунктов пропуска в Луганской области для выезда в Российскую Федерацию прибыла 44-летняя гражданка Украины. Во время проведения контрольных операций, пограничники установили, что 22 марта рейсом из Греции украинка прилетела в аэропорт "Борисполь", где собственноручно оформила информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток.
Отмечается, что взятых на себя обязательств женщина не соблюдала, поскольку уже 27 марта прибыла в пункт пропуска "Меловое", чтобы пересечь государственную границу. По словам украинки, она планировала в дальнейшем направиться в оккупированный Луганск, чтобы навестить свою дочь и, якобы, не помнит, что подписывала информированное согласие на самоизоляцию при прибытии в Украину.
Кроме того, в пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области пограничники обнаружили 43-летнего мужчину. Во время прохождения пограничного контроля правоохранители установили, что гражданин Украины в начале недели во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на пребывание в самоизоляции в течение 14 суток с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий. Но взятого на себя обязательства он также не сдержал.
О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на граждан административные материалы по ст. 44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей". Дальнейшую судьбу граждан решит суд.
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