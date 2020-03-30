Скачать
Понедельник, 30.03.2020
Кличко пригрозил киевлянам: Если не прекратите эти шатания, нас ждет катастрофа!
Кличко пригрозил киевлянам: Если не прекратите эти шатания, нас ждет катастрофа!
В Украине усиливают карантинные меры
В Украине усиливают карантинные меры
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 марта

На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных

На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ под н.п. Шумы, двое военнослужащих ранены.

Боевики в зоне проведения операции Объединенных сил в очередной раз провели обстрел украинских подразделений, нарушая Минские соглашения, сообщает штаб ООС в Facebook в понедельник.

Позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Шумы были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - указывается в сообщении.

Оба военнослужащих эвакуированы в медицинское учреждение, где оперативно получили надлежащую медицинскую помощь.

Украинские войска открывали огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.

Как сообщалось, за минувшие сутки враг 13 раз обстрелял украинские позиции, потерь в рядах наших бойцов нет.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами
02 Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда
03 В масках и перчатках: в Раде проходит совещание лидеров фракций
04 Емец сообщил, что не собирается в отставку
05 Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет существенное похолодание: погода на неделю
В Украину идет существенное похолодание: карта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Сколько еще украинцев ждут эвакуации в разных странах мира
Сколько еще украинцев ждут эвакуации в разных странах мира
Covid 19: как протекает болезнь по дням
Covid 19: как протекает болезнь по дням
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь