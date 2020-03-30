На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных

Боевики в зоне проведения операции Объединенных сил в очередной раз провели обстрел украинских подразделений, нарушая Минские соглашения, сообщает штаб ООС в Facebook в понедельник.
Позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Шумы были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - указывается в сообщении.
Оба военнослужащих эвакуированы в медицинское учреждение, где оперативно получили надлежащую медицинскую помощь.
Украинские войска открывали огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.
Как сообщалось, за минувшие сутки враг 13 раз обстрелял украинские позиции, потерь в рядах наших бойцов нет.
Напомним:
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С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
По состоянию на 07:00 29 марта, в Вооруженных Силах Украины на изоляции находятся 172 военных, случаев заболевания, вызванного коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрировано.