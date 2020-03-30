На Буковине - новая смерть от коронавируса

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16:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Черновцах от коронавирусной болезни умер 84-летний житель.

В Черновицкой городской больнице №1 в понедельник, 30 марта, от коронавируса умер 84-летний пациент.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

"84-летний житель Черновцов с подозрением на COVID-19 попал в медицинское учреждение вечером 25 марта в тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что у мужчины коронавирус был подтвержден 27 марта, однако 30 марта больной умер.

Коронавирус в Украине: возрастная статистика больных

Напомним:

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министра здравоохранения Ильи Емца об усилении карантинных мер из-за коронавируса. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, что делать гражданам, которых отказываются тестировать на коронавирус Covid-19 в больнице.

Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает у человека опасное для жизни заболевание COVID-19, "очень стабилен" при температуре окружающей среды около 4°C, в широком диапазоне pH, а также на гладких поверхностях.

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Черновцы, Вирус, Карантин, Черновицкая область, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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