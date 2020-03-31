На Донбассе один военный погиб, еще четверо получили ранения

Новости Украины:Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.

Незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Двенадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы выпустив всего 22 мины.

рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

защитников Авдеевки захватчики обстреляли четыре раза - из 82-мм минометов - 14 мин, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды обстрелял защитников Песок.

по окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг шесть раз обстрелял позиции украинских защитников.

по защитникам Новотошковского и Новгородского противник из минометов калибра 120 мм выпустил 29 мин и применил станковые противотанковые гранатометы.

неподалеку Новолуганского и Луганского враг обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи населенного пункта Хутор Свободный оккупанты применили 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

по оборонцях Шумова враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним: