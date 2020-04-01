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Новые правила для магазинов: в Луцке ужесточают правила карантина

Новые правила для магазинов: в Луцке ужесточают правила карантина
00:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В Луцке горсовет установил правила для магазинов.

В Луцке из-за распространения коронавируса городская власть решила ввести жесткие правила торговли.

О нововведении на своей странице в Facebook сообщил советник городского головы Луцка Игорь Полищук.

В частности, Полищук сообщил, что письмо с новыми требованиями было отправлено всем субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность на территории Луцка и с. Прилуцкое.

Отныне в Луцке магазины обязаны фасовать пищевые продукты, в частности хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и др. Также в магазины будут запускать посетителей только в масках из расчета один человек на 15 кв. м.

В городе запрещается приготовление и реализация кофейных напитков в магазинах, в т.ч. из автоматов.

Полищук также добавил, что на выезде из Луцка действуют карантинные посты, которые помимо прочего призваны минимизировать количество желающих выезжать за города без крайней необходимости.

Напомним: 

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Все по теме:

Луцк, Карантин, Коронавирус, Игорь Полищук.
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