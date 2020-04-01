Усиление карантина: В Днепре закроют парки и запретят шумные ремонты

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Днепре органичат работу парков и зеленых зон.

Уже с пятницы в Днепре закроют для посетителей парки и зеленые зоны. Зоны отдыха огородят лентами.

Входы в парки будут патрулировать полиция, Нацгвардия и муниципальная стража. Такие ограничения ввели, потому что, несмотря на все призывы, горожане продолжают массово гулять, говорится в сюжете ТВ.

Еще один запрет – на громкие ремонты. В частности, нельзя пользоваться перфораторами в любое время, а не только ночью и в выходные дни. Единственное исключение - новостройки, готовы лишь наполовину.

Такие меры вызваны массовыми жалобами.

Из-за карантина много людей взялись за ремонты, а их соседи, которые целыми днями дома, страдают от грохота.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.