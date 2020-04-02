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На Донбассе - 15 вражеских обстрелов, ранены трое военных

На Донбассе - 15 вражеских обстрелов, ранены трое военных
07:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое украинских военных.

Незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое украинских военнослужащие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вопреки взятым на себя обязательствам, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четырежды применил артиллерийские системы крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В частности, в вечернее время боевики по направлению н.п. Голубовское обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковское. В течение двух часов противник выпустил в сторону украинских защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра.

Также 1 апреля боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Свободного и Новоалександровки. По защитниках Хутора Свободного враг также применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К вечеру подразделения противника открывали огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских военных вблизи Орехово.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов. Утром боевики обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских защитников вблизи Павлополя, а уже под вечер обстрел с БМП-1 зафиксирован в районе Песков.

Также враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки. Трижды в течение дня обстреляны позиции Объединенных сил у Новомихайловки. Здесь боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды враг устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - у Николаевки.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного боевика, еще трое ранены.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним: 

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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