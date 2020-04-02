Спецназовцы ВМС на тренировке "захватили" корабль врага: видео из открытого моря

Бойцы 73 морского центра спецопераций отработали захват суден в открытом море. Об этом сообщает пресс-служба центра. Во время тренировки бойцы десантировались на корабль как с воздуха, так и с помощью быстроходных катеров. В трюмах и на палубах задержали и уничтожили условного врага в ближнем бою.