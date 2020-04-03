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Пятница, 03.04.2020

Спецоперация в Одессе: полиция задержала "вора в законе" из России (Видео)

В Одессе спецназовцы задержали российского "вора в законе" по прозвищу Авто Копала. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным правоохранителей, 65-летний гражданин РФ на родине занимал высший статус в преступной иерархии и находится в розыске. В Украину прибыл, чтобы избежать ответственности и наладить контакты с местными криминальными авторитетами. В пресс-службе сообщают, что Авто Копала был "коронован" в Москве в 17 лет, имеет большой криминальный опыт и провел более 15 лет в тюрьмах РФ, в том числе в колониях строгого режима. Киевский райсуд Одессы отправил россиянина в СИЗО до запроса о его выдаче.
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Одесса, Спецоперация, Вор в законе, Нацполиция.
11:35 Сегодня Телеграф
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