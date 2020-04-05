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На Львовщине угарным газом отравились трое человек

На Львовщине угарным газом отравились трое человек
10:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В службе ГСЧС во Львове угарным газом отравился ребенок.

Во Львове угарным газом отравился трехлетний ребенок.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"5 апреля, около 1:10 ч. в г. Львов в частном доме по ул. Зымова Горишня отравились, вероятно, угарным газом три человека, двое из которых дети (2010 и 2019 рождения). Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города Львова", - сообщили в департаменте. 

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, на днях во Львове угарным газом отравились четыре человека, двое умерли.

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Газ, Львов, ОГА, Карантин, Коронавирус.
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