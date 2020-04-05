На Львовщине угарным газом отравились трое человек

Новости Украины:В службе ГСЧС во Львове угарным газом отравился ребенок.

Во Львове угарным газом отравился трехлетний ребенок.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"5 апреля, около 1:10 ч. в г. Львов в частном доме по ул. Зымова Горишня отравились, вероятно, угарным газом три человека, двое из которых дети (2010 и 2019 рождения). Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города Львова", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, на днях во Львове угарным газом отравились четыре человека, двое умерли.