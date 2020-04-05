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Несмотря на карантин: В Запорожье общественный транспорт будет работать

Несмотря на карантин: В Запорожье общественный транспорт будет работать
14:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Запорожье несмотря на запреты правительства общественный транспорт продолжает функционировать.

Согласно постановлению Кабмина, с понедельника, 6 апреля, в Украине усиливается карантинный режим, в частности должны прекратиться автобусные перевозки. В Запорожье общественный транспорт будет работать.

Об этом в Facebook написал городской голова Запорожья Владимир Буряк. 

"По информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, наверное, правильная. Но я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь Постановлением Кабинета министров от 2 апреля 2020 № 255", - написал Буряк.

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Он подчеркнул, что 6 апреля большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше. В транспорте можно находиться только в маске или респираторе.

В случае, если Кабмин издаст новое постановление, в Запорожье соберут заседание штаба будут оперативно принимать соответствующие решения.

Ранее сообщалось, что с 6 апреля нельзя посещать парки, скверы, детские и спортивные площадки, находиться в общественных местах без маски или респиратора, ходить группами более 2 человека, детям до 14 лет нельзя выходить без сопровождения взрослых.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

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Украина, Запорожье, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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