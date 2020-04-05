На Киевщине 16 человек проверяют на коронавирус

Новости Украины:В Броварах на Киевщине у 16 людей подозревают коронавирус.

В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 зарегистрировано 16 человек, у двоих заболевание подтвердилось, сообщил мэр города Игорь Сапожко в Фейсбуке.

"Начиная с 18 марта по сей день - 29 марта в городе с подозрением на коронавирусную инфекцию зарегистрировано 16 человек. Есть 2 подтвержденных случая инфицирования COVID-19", - написал он.

По его словам, у 11 человек после проведения соответствующего лабораторного теста результат оказался негативным.

"Еще по троим пациентам официальных результатов исследования еще нет. У них отобран биологический материал и направлен в вирусологическую лабораторию в Киев", - отметил Сапожко.

Кроме того, у одной из пациенток, находящейся на стационарном лечении, результат теста на обнаружение COVID-19 показал отрицательный результат.

"Но есть хорошие новости - у девушки, которая проходит стационарное лечение последний тест показал отрицательный результат! Через несколько дней будет проведено повторное исследование после чего можно говорить о полном выздоровлении. По второму пациенту также держится положительная динамика", - подытожил мэр.