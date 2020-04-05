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В центре столицы возобновили электроснабжение

В центре столицы возобновили электроснабжение
23:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Электроснабжение центра Киева, которое было приостановлено из-за возгорания электрокабелей, востановили.

Электроснабжение центра Киева, которое было приостановлено из-за возгорания электрокабелей в подземном коллекторе на улице Крещатик, возобновлено.

Об этом сообщается на сайте холдинга ДТЭК.

"ДТЭК "Киевские электросети" возобновил электроснабжения 80 зданий, обесточенных в результате возгорания в коллекторе, который эксплуатируется городскими коммунальными службами. Все они были подпитаны от резервных источников питания. Подключены к дизельным генераторам ДТЭК "Киевские электросети" здания ТРК "Киев", гостиница "Днепр" и ТРЦ "Глобус", два дома по адресу ул. Грушевского 4а и 4б", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики смогут приступить к обследованию и аварийно-восстановительным работам на пострадавших от пожара кабельных линиях после того, как закончатся основные работы по ликвидации пожара и выветривания подземного помещения.

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Напоминаем, в ночь на воскресенье, 5 апреля, произошло возгорание электрокабелей в подземном коллекторе на улице Крещатик в Киеве. Около 80 зданий, расположенных в центре столицы, были отключены от электроснабжения.

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Киев, Крещатик, Электроснабжение, Центр, Столица.
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