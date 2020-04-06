В Киевской области показали последствия поджога сухой травы (Фото)

Новости Украины:В Киевской области оценили ущерб от поджогов сухой травы.

В Киевской области незаконные поджоги сухой травы наносят непоправимый вред экосистемам.

Горсовет Бучи Киевской области на Facebook опубликовал фотографии последствий незаконных поджогов сухой травы в области.

"Это уже какой-то трэш... стонет земля, взывает о спасении. Сегодня много птиц кричало над этими местами, многие из которых улетели, многие потом вернулись в сожженный дом и кружили вокруг. О животных лучше молчать — их просто сожгли живьем", - говорится в сообщении.

Только за минувшие сутки, по данным горсовета, спасатели потушили почти 800 пожаров в экосистемах, в результате которых было уничтожено 823 гектара степей, плавней и лесов.

"Мы сами себя уничтожаем гораздо быстрее и эффективнее, чем коронавирус", - говорится в сообщении.

В горсовете Бучи отметили, что зоозащитники и сознательные граждане готовят петицию с требованием увеличить штрафы за поджог сухостоя в 50 раз.