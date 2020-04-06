В аннексированном Крыму продлили карантин до конца апреля

Новости Украины:В воскресенье утром, 5 апреля, в аннексированном Крыму зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Так называемое "правительство" Крыма сообщило, что режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса продлен на полуострове до конца апреля. Об этом сообщает РБК.

Выйти из дома можно только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним любимцем, а также для похода в аптечный или продуктовый магазин и в случае обращения за экстренной медицинской помощью.

Напомним, в Крыму по состоянию на утро 5 апреле зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Теперь количество заболевших коронавирусом на полуострове увеличилось до 20.

По данным Минздрава, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине всего зарегистрировано 1308 случаев COVID-19, из них 37 - летальные. 24 пациента уже выздоровели. За последние сутки выявили 83 новые случаи коронавируса.

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человека, выздоровели около 246 893 тыс.

Карантин, введенный в стране с 12 марта из-за Covid-19, продлили до 24 апреля. За нарушение карантина предусмотрена административная ответственность.