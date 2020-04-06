Киевляне стали меньше болеть гриппом

Новости Украины:В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась почти на четверть.

В столице за 14-ю неделю 2020 зарегистрировано 7900 больных гриппом и ОРВИ.

Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 65,1%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 267,7", - сказал он.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 23,8% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 3064 (снижение на 28,9%), взрослых - 4836 (снижение на 20,3%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 38,8%, а на предыдущей неделе - 41,5%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 29,1% - зарегистрировано 1352 случая ", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 14-ю неделю госпитализировано 45 человек, из них 41 - ребенок.