Нарушили карантин: В бюджет Киева уже взыскали более 90 тысяч гривен

Новости Украины:В связи с введением карантина в Украине в Киеве центр следящий за соблюдением ограничительных мер выписал штрафов уже на более чем 91 тыс гривен.

В бюджет Киева уже взыскали 91,8 тысячи гривень штрафов за нарушение карантинных ограничительных мер.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

Мэр столицы напомнил, что в Киеве работает Мониторинговый центр по противодействию распространению коронавируса, который создала власть. Этот центр следит за соблюдением ограничительных мер почти 40 тысячами киевлян, которые вошли в так называемую группу риска. Речь идет о лицах, прибывших из стран, где коронавирус очень распространен, или контактировавших с больными. Мониторинговый центр поддерживает связь с этими лицами с целью получения информации об их самочувствии, о соблюдении ими условий самоизоляции, о контактах за последние дни.

"Специалисты центра дают рекомендации или необходимую помощь. В частности, эмоциональную поддержку или психологическую помощь. Важный аспект работы центра - мониторинг соблюдения определенными категориями (правил) самоизоляции или обсервации. Те, кто отказывается идти на контакт с нашим центром, 100 процентов будут иметь дело с правоохранителями", - подчеркнул Кличко.

По его словам, на сегодня они уже составили 574 административных протокола за нарушение ограничительных мер, и по первым пяти протоколам в бюджет столицы взыскано 91,8 тысячи гривень.

"Также возбуждено одно уголовное производство - за поставление лица в опасность заражения вирусом. И три уголовных производства - за нарушение карантинных ограничений", - добавил Кличко.

Он заверил, что вся информация о киевлянах, которая находится в базе мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

Напомним:

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

С 6 апреля правительство усилило карантинные мероприятия. В частности, до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывания в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.