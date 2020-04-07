Карантин: В Харькове военные сдали кровь из-за дефицита доноров

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине и большим спросом на доноров на Харьковщине военные сдали кровь.

Группа военных и гражданских работников военкоматов Харькова и пригорода утром сдала кровь для тех, кому это может спасти жизнь.

Об этом сообщает корреспондент.

Около 20 военных и гражданских работников военкоматов Харькова и пригорода в 09:30 явились в Харьковский областной центр службы крови, чтобы сдать кровь для больных жителей региона и раненых бойцов ООС. В течение часа каждый из них сдал по 450 мл крови. По закону, добровольцы получат в качестве бонусов дополнительный выходной или, по желанию, дополнительный день к отпуску.

"Это только первая группа от новых доноров из числа военных. В последующие дни в Центр крови приедут еще около 40 армейцев из других РВК Харькова и пригорода", - рассказал военный комиссар Харьковского облвоенкомата полковник Юрий Калгушкин.

По словам начальника отделения отбора доноров медицинского учреждения Юрия Верховенко, за три недели карантина количество постоянных доноров уменьшилось вдвое, в том числе из-за транспортных проблем.

"Когда-то мы имели запас донорской крови на 300-350 доз, а сейчас всего на 150. Тогда мы обратились за помощью к различным организациям и структурам с просьбой обеспечить пополнение банка крови. Военные сразу откликнулись", - добавил Верховенко.

Он отметил, что одними из первых откликнулись курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Десятки будущих офицеров несколько дней подряд добровольно приходили, чтобы поделиться своей кровью. На прошлой неделе Центр крови совершил выезд в Чугуев, в расположенную там авиабригаду, где сдали кровь 60 армейцев. За последние дни кровь сдали всего 200 доноров-военных, а это 25% всех доноров Харьковщины", - пояснил Верховенко.

Как стало известно, донорская кровь, по правилам, будет до 6 месяцев проверяться, чтобы на 100% исключить заражение вирусом.