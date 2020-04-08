Киоски с фаст-фудом и кофе закрываются: новые карантинные ограничения в Полтаве

С 8 апреля в Полтаве запретили работу МАФов по реализации фаст-фуда, блюд быстрого приготовления, продажу кофе и других напитков.
Об этом говорится в решении комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Полтавского городского совета, принятом вечером 7 апреля.
Как заявил секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота, власти города приняли решение о запрете работы МАФов по реализации фаст-фуда, блюд быстрого приготовления, продажу кофе и других напитков на время карантина. Также принято решение об обязательной дезинфекции - не менее 2-х раз в сутки рабочих поверхностей платежных терминалов и банкоматов, о передаче из материального резерва средств защиты и оборудования для дезинфекции.
Кроме того, владельцы предприятий, учреждений всех форм собственности должны установить дополнительный дизбарьер на входе - чтобы каждый посетитель на специальном коврике дезинфицировал себе подошвы обуви. Это мероприятие должно быть организовано параллельно с дезинфекцией рук.
Кроме этого, руководители учреждений всех форм собственности должны обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты и антисептиками для рук.
По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.
Напомним:
С 8 апреля в Житомире на время карантина запрещено убирать могилы на кладбищах.
В связи с введением карантина в Украине президент призвал всех граждан соблюдать режим и правила, чтобы снизить распространение коронавируса.
В Минздраве дали неутешительные прогнозы о долгосрочности коронавирусной эпидемии в Украине.
В Украине запустили мобильное приложение, которое будет осуществлять мониторинг за соблюдением режима самоизоляции граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн.
Также Зеленский провел совещание с мэрами и главами ОГА по вопросу противодействия корнавирусу.