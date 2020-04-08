Киоски с фаст-фудом и кофе закрываются: новые карантинные ограничения в Полтаве

Новости Украины:В Полтаве запретили работу киосков по продаже фаст-фуда и кофе.

С 8 апреля в Полтаве запретили работу МАФов по реализации фаст-фуда, блюд быстрого приготовления, продажу кофе и других напитков.

Об этом говорится в решении комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Полтавского городского совета, принятом вечером 7 апреля.

Как заявил секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота, власти города приняли решение о запрете работы МАФов по реализации фаст-фуда, блюд быстрого приготовления, продажу кофе и других напитков на время карантина. Также принято решение об обязательной дезинфекции - не менее 2-х раз в сутки рабочих поверхностей платежных терминалов и банкоматов, о передаче из материального резерва средств защиты и оборудования для дезинфекции.

Кроме того, владельцы предприятий, учреждений всех форм собственности должны установить дополнительный дизбарьер на входе - чтобы каждый посетитель на специальном коврике дезинфицировал себе подошвы обуви. Это мероприятие должно быть организовано параллельно с дезинфекцией рук.

Кроме этого, руководители учреждений всех форм собственности должны обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты и антисептиками для рук.

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Напомним: