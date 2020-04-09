В Киевавтодоре опасаясь вандалов, сотрудницу поставили охранять асфальт

Новости Украины:В столице женщину поставили охранять асфальт, таково было решение Укравтодора.

В Киеве на улице Малоподвальной кто-то нарисовал мелом белую метку на недавно отремонтированном асфальте.

Опасаясь вандалов, Киевавтодор приставили к метке дежурить сотрудницу. Женщина стояла там несколько ночей подряд, что видно на опубликованном видео в телеграм канале "Киев Сейчас".

Местные жительницы решили пообщаться с женщиной и решили ей помочь. С помощью ведра воды и щетки, смыли рисунки мелом с асфальта.

Женщины предположили, что метку оставили местные дети, когда играли на улице.

"Киевавтодор, вы там совсем уже?", - прокомментировали ситуацию в сообществе.

Как сообщал ранее, ямочные ремонты на украинских дорогах должны отойти в прошлое. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.