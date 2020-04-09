Карантин не по-душе: в киевский суд подали уже 11 исков

Новости Украины:В киевский суд подали 11 исков из-за введенных карантинных ограничений.

Украинцы оспаривают введенные с 6 апреля ограничения в рамках карантина из-за распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба столичного Окружного административного суда, за четыре дня было получено 11 исков, в которых оспаривается постановление Кабмина об ограничениях.

"В частности, истцы просят суд признать противоправными отдельные пункты указанного постановления относительно запрета регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы заведений питания и др., так и целиком все постановление. Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по указанным искам", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Напомним: