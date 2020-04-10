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Карантин в Харькове: за сутки составлено почти 20 админпротоколов

Карантин в Харькове: за сутки составлено почти 20 админпротоколов
00:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Харьковская полиция составила 267 админпротокола за нарушение правил карантина.

Полицейские составили 19 протоколов за нарушение правил карантина в Харьковской области за минувшие сутки, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.

В частности, сотрудники Балаклейского отдела полиции составили административные протоколы по ч.1 ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно двух местных жителей, которые находились в общественных местах, хотя недавно вернулись из-за границы и подписали согласие о самоизоляции.

Работники Дергачевского отдела полиции привлекли к административной ответственности 45-летнего киевлянина и 38-летнюю харьковчанку, которые, нарушив режим самоизоляции, пытались пересечь границу в пункте пропуска "Гоптовка".

Среди нарушений, зафиксированных полицией за минувшие сутки, также работа заведений по продаже пива и торговых точек.

Всего с начала действия карантинных ограничений, направленных на предотвращение распространения Covid-19, Харьковская полиция зафиксировала 267 нарушений, в т.ч. 159 - со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, продолжавших торговлю, несмотря на запрет. 73 административных протокола составлено на руководителей торговых учреждений питания, 9 - в отношении перевозчиков, 11 - на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 15 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Напомним: 

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Харьков, Карантин, Нацполиция, Covid-19.
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