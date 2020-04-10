В зоне ООС тяжело ранен украинский военный

Новости Украины:Вследствие вражеского обстрела в зоне ООС пострадал украинский военный.

На Донетчине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск получил ранение украинский военнослужащий, его здоровье оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 10 апреля, на Донетчине в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, раненого оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Его состояние тяжелое.

В штабе ООС сообщили, что ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность.