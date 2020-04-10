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Карантин и Пасха: каких ограничений стоить ждать в столице

Карантин и Пасха: каких ограничений стоить ждать в столице
17:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантин на выходные и Пасху.

В Киевской области ограничат передвижение и пребывание людей в общественных местах в эти выходные и на пасхальные праздники в связи с ожидаемым с 11 по 20 апреля пиком заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация в Facebook.

"Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила:

  1. Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13 час. 00 мин. субботу 11 апреля 2020 года в 06 час. 00 мин.13 апреля 2020) и с 13 час.00 мин. 18 апреля 2020 до 06.час 00 минут 21 апреля 2020).
  2. Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.
  3. Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.
  4. Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не более, как по два человека и в защитных масках.
  5. При выявлении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом: на 14 календарных дней вводят противоэпидемические ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования; составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.
  6. Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение противоэпидемических правил и санитарного законодательства.
  7. Рекомендовать гражданам, при первых признаках респираторной инфекции, оставаться дома (по месту пребывания(жительства)) и немедленно обращаться за медпомощью по месту обслуживания.

В Украине обновили протокол лечения COVID-19

Как сообщалось, в Киевской области сейчас 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 5 летальных случаев.

В целом в Украине лабораторно подтверждено 2203 случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

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Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Пасха, Covid-19.
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