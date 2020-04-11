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На Буковине от коронавируса умерло еще двое пациентов

На Буковине от коронавируса умерло еще двое пациентов
04:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На Буковине умерли еще два человека c COVID-19.

В Черновицкой области сегодня, 10 апреля, умерли еще два человека, у которых ранее обнаружили коронавирус.

Об этом информируют в пресс-службе Черновицкой ОГА.

"В медицинских учреждениях Буковины умерли два пациента, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 66-летняя жительница села Тереблече Глыбокского района заболела еще 26 марта. Долгое время лечилась у семейного врача.

"4 апреля состояние женщины ухудшилось, ее госпитализировали в реанимационное отделение Глыбокской центральной районной больницы. Быстрый тест на COVID-19 оказался положительный. У больной была двусторонняя нижнедолевая бронхопневмония и стенокардия. 9 апреля диагноз коронавирус подтвердили лабораторно. 10 апреля больная умерла", - сообщили в облгосадминистрации.

Другой больной из Путильского района, ему было 78 лет.

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"Пациент попал в медицинское учреждение 8 апреля, был на кислородной дотации. Быстрый тест на COVID-19 показал положительный результат. У мужчины было онкологическое заболевание, он недавно перенес операцию. Его анализы из лабораторного центра о наличии либо отсутствии коронавируса еще ждут", - добавили в ОГА.

Напоминаем, за прошедшие сутки на Буковине зафиксировали 76 случаев COVID-19. Общее число инфицированных пациентов составило 379 человек.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2 203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

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Черновцы, Буковина, Коронавирус, Covid-19, COVID-2020.
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