На Житомирщине спасатели продолжают бороться с лесными пожарами

Новости Украины:В Житомирской области спасатели продолжают тушить лесные пожары.

В Житомирской области спасатели локализовали лесные пожары на территории Народичского, Клищевского и Базарского лесничеств "Народичского специализированного лесного хозяйства" и продолжают ликвидацию пожара.

Об этом сообщает пресс служба ГУ ГСЧС в Житомирской области.

"Продолжается ликвидация лесного пожара на территории Народичского, Клищевского и Базарского лесничеств "Народичского специализированного лесного хозяйства". По состоянию на 11 час. пожар локализован, наблюдается тление отдельными ячейками на трех участках общей площадью около 8 га в районе населенных пунктов Давыдки, Звиздаль, Рудня-Осошня. На ликвидации пожара работает 139 человек личного состава и 33 единицы техники. Тушение организовано в круглосуточном режиме работа личного состава осуществляется посменно", - говорится в сообщении.

Указано, что радиационный фон в местах тушения пожара в Народичском спецлесхозе находится в пределах нормы - 0,18-0,3 мкЗв/ч.

Напоминаем, в зоне отчуждения и безусловного отселения все еще продолжают тушить лесные пожары.