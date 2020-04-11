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На Житомирщине спасатели продолжают бороться с лесными пожарами

На Житомирщине спасатели продолжают бороться с лесными пожарами
22:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Житомирской области спасатели продолжают тушить лесные пожары.

В Житомирской области спасатели локализовали лесные пожары на территории Народичского, Клищевского и Базарского лесничеств "Народичского специализированного лесного хозяйства" и продолжают ликвидацию пожара.

Об этом сообщает пресс служба ГУ ГСЧС в Житомирской области.

"Продолжается ликвидация лесного пожара на территории Народичского, Клищевского и Базарского лесничеств "Народичского специализированного лесного хозяйства". По состоянию на 11 час. пожар локализован, наблюдается тление отдельными ячейками на трех участках общей площадью около 8 га в районе населенных пунктов Давыдки, Звиздаль, Рудня-Осошня. На ликвидации пожара работает 139 человек личного состава и 33 единицы техники. Тушение организовано в круглосуточном режиме работа личного состава осуществляется посменно", - говорится в сообщении.

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Указано, что радиационный фон в местах тушения пожара в Народичском спецлесхозе находится в пределах нормы - 0,18-0,3 мкЗв/ч.

Напоминаем, в зоне отчуждения и безусловного отселения все еще продолжают тушить лесные пожары.

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Пожар, Спасатели, Огонь, ГСЧС.
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