На Одесчине расследуют смерть пациентки от пневмонии

Новости Украины:В Одесской области расследуют смерть женщины от пневмонии.

В Подольском районе Одесской области начато расследование по факту смерти пациентки от пневмонии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура контролирует расследование уголовного производства, открытого по факту смерти жительницы Захаровского района в больнице города Подольск Одесской области.

Отмечается, что женщина, 1967 г. р., 9 апреля умерла в инфекционном отделении указанной больницы.

"Правоохранители проверяют, должным ли образом медики исполнили свои профессиональные обязанности", - сообщили в пресс-службе. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, после которых будет решен вопрос об объявлении виновным лицам о подозрении.

Досудебное расследование проводят следователи Подольского отдела полиции по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины. Как уточнили в Одесской ОГА, в Подольске умерла женщина, у которой диагностировали тяжелую форму бактериального воспаления легких.

Пациентку, у которой заподозрили COVID-19, транспортировали автомобилем скорой помощи из Захаровского района Одесской области. По некоторым данным, расстояние в 50 км скорая помощь преодолела за 2,5 часа, в частности, из-за плохого качества дороги на Подольск, в котором находится одна из опорных больниц региона по COVID-19. Женщину доставили в тяжелом состоянии. Коронавирус у нее не подтвердился, но спасти ее не удалось.