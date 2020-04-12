"Впереди сезон опасной жары": глава Госагентства о пожаре в зоне отчуждения (Видео)

Чернобыльская зона оказалась не готова к масштабному пожару из-за невозможности подъезда техники к отдельным очагам и отсутствия противопожарных рвов. Об этом в частности говорится в коротком видеоролике главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко. В сюжете присутствует интервью главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерины Павловой, в котором она поясняет причины случившейся беды. К основным причинам относятся: первая - огонь "пришел" в зону отчуждения из Житомирской области из стороны Древлянского заповедника, вторая - на территории зоны расположены линии электропередач, от замыкания которых могла возникнуть искра, которая и привела к легкому воспламенению сухой травы, третья - умышленные поджоги, ведь были зафиксированы очаги пожара, которые были далеко друг от друга.