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На Хмельнитчине женщина распространяла фейки про коронавирус

На Хмельнитчине женщина распространяла фейки про коронавирус
22:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Хмельницкой области женщина распространила ложные слухи о коронавирусе.

В Хмельницкой области полиция составила административный протокол в отношении 63-летней жительницы Нетешина, которая распространила в мобильном приложении ложную информацию о коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили в отделе по организационным вопросам аппарата исполкома Нетешинского горсовета, админпротокол составлен по признакам статьи 173-1 КоАП ("Распространение ложных слухов").

В частности, женщина через мобильное приложение ”Viber” в сообществе одного из ОСМД (насчитывает 115 участников) распространила ложную информацию о заболеваемости COVID-19: она указала об имеющейся программе сокращения населения до 1 млрд, а также о попытках правоохранительных органов и медицинских работников умышленно осуществить вакцинацию для заражения коронавирусом жителей города.

В одном из районов Тернопольщины более 140 зараженных COVID-19

Отмечается, что такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям.

Санкция статьи 173-1 КоАП предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

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Полиция, Коронавирус, Админпротокол, COVID-2020.
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