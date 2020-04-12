На Хмельнитчине женщина распространяла фейки про коронавирус

Новости Украины:В Хмельницкой области женщина распространила ложные слухи о коронавирусе.

В Хмельницкой области полиция составила административный протокол в отношении 63-летней жительницы Нетешина, которая распространила в мобильном приложении ложную информацию о коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили в отделе по организационным вопросам аппарата исполкома Нетешинского горсовета, админпротокол составлен по признакам статьи 173-1 КоАП ("Распространение ложных слухов").

В частности, женщина через мобильное приложение ”Viber” в сообществе одного из ОСМД (насчитывает 115 участников) распространила ложную информацию о заболеваемости COVID-19: она указала об имеющейся программе сокращения населения до 1 млрд, а также о попытках правоохранительных органов и медицинских работников умышленно осуществить вакцинацию для заражения коронавирусом жителей города.

Отмечается, что такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям.

Санкция статьи 173-1 КоАП предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.