Полиция оштрафовала трех священнослужителей за нарушение карантина

Новости Украины:Трое священнослужителей оштрафованы из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье.

Административные штрафы наложены на троих священнослужителей, допустивших скопление людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля, несмотря на введенные карантинные меры, материалы по еще 12 случаям в настоящее время изучаются правоохранителями.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но имейте же совесть!", - написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Как сообщалось, между представителями МВД и Всеукраинского совета церквей была достигнута договоренность, что на время действия карантинных мер богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут.

В то же время, 12 апреля в праздник Входа Господнего в Иерусалим (т.н. "вербное воскресенье") в ряде церквей во многих регионах Украины проходили службы при массовом скоплении народа, о чем писали в соцсетях и в СМИ.

Напомним, в Черновцах, несмотря на карантинные меры толпы людей собрались возле храмов в честь празднования Вербного воскресенья.

Как сообщалось, по состоянию на 09:00 13 апреля подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины